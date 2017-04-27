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Курган

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Публикации за 27.04.17

Зауралец, пытавшийся застрелить знакомого, осужден на 7,5 лет

Зауралец, пытавшийся застрелить знакомого, осужден на 7,5 лет

Ближайшие семь лет и шесть месяцев житель Каргапольского района проведет в колонии строгого режима. 44-летний мужчина признан виновным в попытке застрелить своего знакомого. Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в суде было доказано следующее.

В декабре 2016 года в одном из сел района между ранее знакомыми мужчинами произошла ссора. Не найдя других аргументов, один из участников конфликта сходил домой за ружьем и вернулся к обидчику. Практически вплотную подойдя к нему, он выстрелил в потерпевшего.рактически вплотную подойдя к нему, он выстерил в потерпевшего. мужчинами произошла ссора. рреспонденту свою вину.алию

овков.

ч К счастью, довести преступный умысел до конца он не сумел, так как местные жители сумели отобрать у него ружье, а потерпевшему временно оказали медицинскую помощь.

С учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, осужденному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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