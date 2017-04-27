В праздновании Первомая примут участие более 12 тысяч зауральцев

Публикации за 27.04.17

Зауральские полицейские провели большую подготовительную работу в преддверии празднования 1 мая и 72-летия победы в Великой отечественной войне. Об этом сегодня в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии сообщил замначальника регионального УМВД по охране общественного порядка Андрей Мамаев.

По его словам, была создана специальная рабочая группа, проведены встречи с главами муниципальных образований, скорректированы маршруты работы нарядов полиции.

Всего в мероприятиях, приуроченных к Первомаю, примут участие свыше 12 тысяч человек. Ожидается, что различные акции пройдут в 22 населенных пунктах региона.

– Традиционно пройдут публичные мероприятия: два шествия, 14 митингов, пять культурно-зрелищных и два спортивных мероприятия, – отметил Мамаев.

По его словам, в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей в этот день примут участие 285 полицейских и 13 сотрудников Росгвардии.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.04.17

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