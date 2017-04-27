Шел в магазин, а попал к врачу. Курганские мужчины стали участниками необычной акции

Публикации за 27.04.17

Курганские врачи провели акцию «Мужчины, будьте здоровы!» в одном из торгово-развлекательных центров города. Мероприятие было организовано департаментом здравоохранения Курганской области и «Союзом женщин России».

В первый день акции специалисты Курганского областного перинатального центра и Курганской поликлиники №1 в здании ТРЦ проводили консультирование граждан по вопросам сохранения здоровья мужчин. Зауральцы смогли узнать свой рост, вес, определить индекс массы тела, а также измерить артериальное давление. А чтобы горожане не забыли рекомендации врачей, специалисты вручали желающим памятки по сохранению здоровья.

За время проведения мероприятия 73 зауральца смогли пройти обследование и получить консультации специалистов. Не остались без внимания и женщины, заинтересовавшиеся акцией.

А на следующий день профилактический субботник состоялся и в Курганской поликлинике №1. Медицинская организация открыла прием для желающих пройти дополнительное консультирование и обследование у специалистов разного профиля, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Курган, Марина Шашкова

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