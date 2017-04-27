Курганские полицейские устроят охоту на пьяных водителей

Публикации за 27.04.17

28 апреля и 5 мая во всех городах и районах Курганской области пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Полицейские отмечают, что в период праздников эта проблема становится особенно актуальной.

Только в апреле в Зауралье за управление транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование задержаны 332 водителя. Число ДТП с участием таких водителей с начала месяца составило 41, в семи авариях погиб один человек, 18 получили травмы.

Отметим, что сегодня за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения освидетельствования установлено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от полутора до двух лет. В обязательном порядке следует отстранение от управления, автомобиль задерживается и перемещается на специализированную стоянку. Чтобы вернуть себе права после истечения положенного срока, экс-водителю снова придется сдать теоретический экзамен на знание ПДД и предъявить новую медсправку.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.04.17

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