Зауральские сироты смогут накопить больше / У прокуроров появилась претензия к детскому дому

Публикации за 28.04.17

В Курганской области прокурор Катайского района направил в суд иск с требованием возложить на детский дом обязанность переоформить банковские вклады детей на более выгодных условиях. В ведомстве отмечают, что это сделано в защиту имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как поясняют в пресс-службе надзорного ведомства региона, по закону опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных, как о своем собственном. Одно из условий – не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов.

Как показала проведенная проверка, ряд воспитанников ГБУ «Катайский детский дом» получают алиментные и иные платежи, которые перечисляются на их лицевые счета, открытые в отделении Сбербанка, и являются одним из источников их доходов. В соответствии с договором, заключенным с банком, деньги вносятся по вкладу с процентной ставкой 0,01 % годовых от суммы дохода. Однако с 13 апреля текущего года в целях увеличения дохода несовершеннолетнего в этом банке может быть открыт другой вклад, где размер процентной ставки составляет от 6,40 % до 7,00 % годовых.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в Катайский районный суд в интересах детей-сирот направлены исковые заявления с требованием обязать Катайский детский дом принять меры по открытию более выгодного вклада и перевести деньги, принадлежащие воспитанникам, сюда.

Курган, Марианна Шведова

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