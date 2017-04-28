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Курган

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Публикации за 28.04.17

Зауральскую пенсионерку, поймавшую мошенников, поощрили премией в пять тысяч рублей

Зауральскую пенсионерку, поймавшую мошенников, поощрили премией в пять тысяч рублей

Накануне, 27 апреля, в ходе строевого смотра структурных подразделений УМВД России по Кургану начальник городской полиции Марат Юсупов поблагодарил граждан за содействие, оказанное правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Среди отмеченных благодарностью оказалась 78-летняя пенсионерка Людмила Шаповалова, которая помогла полицейским раскрыть 36 случаев мошенничества.

Серия краж из квартир пенсионеров была совершена в течение 2016 года. Злоумышленницы представлялись медработницами и предлагали старикам опробовать чудо-прибор. Потерпевшим на время «обследования» они надевали на голову медицинские приборы, предупредив, что сеанс нужно проводить на кухне в полной тишине, повернувшись лицом к окну, а сами тем временем обчищали их жилье.

29 декабря в аналогичной ситуации оказалась и наша героиня. Но, в отличие от предыдущих жертв, почувствовала, что происходит что-то сомнительное. Сняв с головы прибор, она вошла в комнату и увидела «медиков», которые рылись в шкафах. Пенсионерка не растерялась и закрыла одну из женщин в комнате, заперев дверь на замок, а сама побежала за помощью к соседям. Второй злоумышленнице удалось скрыться.

На место преступления незамедлительно выехали полицейские и доставили задержанную в отдел полиции, а через некоторое время задержали и ее сообщницу.

«Благодаря грамотным действиям пенсионерки было раскрыто порядка 36 краж. Марат Мингалиевич вручил Людмиле Никифоровне благодарственное письмо и денежную премию», – сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области. По данным портала oblast45.ru, сумма премии составила 5 тысяч рублей. Деньги выделены из бюджета города в рамках программы по поощрению граждан, которые оказывают содействие полиции.

Также в этот день благодарственные письма от начальника управления получили сотрудники частного охранного предприятия Сергей Васильев и Сергей Петров, которые задержали мужчину, совершившего кражу двух аварийных светильников.

Курган, Марина Шашкова

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