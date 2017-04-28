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Курган

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Публикации за 28.04.17

С начала года в Зауралье не зафиксировано смертельных случаев на производстве

С начала года в Зауралье не зафиксировано смертельных случаев на производстве

В первом квартале 2017 года на предприятиях Курганской области в результате несчастных случаев на производстве пострадали 55 работников. Это на 11,3% меньше, чем было в первый триместр 2016 года.

Как сообщают в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования, в 19 районах области несчастных случаев на работе не зарегистрировано. В пяти районах девять работников пострадали в результате легкого несчастного случая, один – в результате тяжелого.

На предприятиях городов Кургана и Шадринска вследствие тяжелых несчастных случаев на рабочем месте пострадало пять человек. Смертельных несчастных случаев, профессиональных заболеваний и острых отравлений на территории Зауралья в указанный период не зафиксировано.

Чаще всего повреждения получают женщины (53% случаев). Этот показатель существенно изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в 61% случаев пострадавшими были мужчины.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.04.17

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