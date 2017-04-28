Житель Зауралья обвиняется в совершении 26 телефонных мошенничеств

Публикации за 28.04.17

В Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, возбужденном в отношении жителя рабочего поселка Юргамыш. По версии следствия, мужчина сумел совершить по телефону 26 преступлений, обогатившись на 500 тысяч рублей.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, в 2016 году зауралец купил комплект сим-карт, используя которые направлял потерпевшим смс-сообщения о якобы произошедшей блокировке принадлежащих им банковских карт. Далее по стандартной схеме адресатам предлагалось произвести ряд финансовых операций, в результате которых мошенник переводил деньги потерпевших на свои счета.

Жертвами обмана оказались жители Чувашской Республики, Курганской, Владимирской, Нижегородской и Курской областей. В ведомстве отмечают, что в случае признания виновным зауральцу грозит за каждое преступление наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы до пяти лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.04.17

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