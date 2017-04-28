Челябинцы установят мемориал памяти в Зауралье / Все затраты берут на себя

Публикации за 28.04.17

6 мая на территории Мокроусовского района Курганской области установят мемориал ушедшим на фронт жителям деревни Б. Крошино. Все затраты по возведению монумента взяли на себя два брата, один из которых живет и работает в Москве, а второй – в Челябинске. Правительство региона заявило о готовности оказать инициативным мужчинам поддержку.

Как рассказал корреспонденту NDNews один из инициаторов проекта, Антон Урванцев, главной целью было увековечить память героев-крошинцев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Место было выбрано неслучайно: именно отсюда родом их дед (кстати, награжденный Орденом Ленина). Сейчас на карте Курганской области Б. Крошино нет, она относится к исчезнувшим деревням. Располагалась она рядом с селом Михайловка.

«Наш дед Урванцев Николай Спиридонович был родом из этой деревни, а после войны был председателем сельского совета в Михайловке. Накануне Дня Победы мы планируем установить мемориал всем ушедшим на фронт (погибшим и вернувшимся) из деревни Б. Крошино. Все затраты по установке – за наш счет», – подчеркивает мужчина.

Авторы проекта отмечают также, что единственное их желание – передать памятник на баланс муниципального образования. Из-за географической удаленности сами мужчины не смогут эффективно защитить символ воинской славы от возможных актов вандализма.

C соответствующей просьбой братья обратились в правительство Курганской области, которое пошло им навстречу.

«Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что в адрес Главы Мокроусовского района Правительством Курганской области направлено письмо с поручением оказать Вам всестороннюю помощь по установке мемориала участникам Великой Отечественной войны на месте бывшей деревни Больше-Крошино, а также организовать встречу с представителями администрации Михайловского сельсовета для проработки вопроса о передачи памятника на баланс сельсовета», – говорится в ответе, подписанном начальником управления по социальной политики правительства Зауралья Еленой Баевой.

Отметим, что высота мемориала составит 1800 мм, ширина – 1200 мм, а толщина – 300 мм. Он будет установлен на плите 1800 мм на 3000 мм.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.04.17

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