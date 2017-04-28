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Курган

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Публикации за 28.04.17

Зауральские прокуроры арестовали имущество организаций-должников

Зауральские прокуроры арестовали имущество организаций-должников

В первом квартале текущего года курганские прокуроры санкционировали 26 решений о наложении ареста на имущество организаций, имеющих задолженность по налогам. Общая сумма задолженности превысила 12 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, такая мера применяется в случае неисполнения организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней, штрафов и при наличии у налоговых органов достаточных оснований полагать, что руководитель предприятия может скрыться сам или сокрыть имущество.

Так, в текущем году курганские прокуроры санкционировали 26 таких решений налоговых органов на сумму 12,1 млн. рублей, что на четыре постановления и на 300 тысяч рублей больше, чем за 1 квартал 2016 года. Часть долга уже выплачена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.04.17

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