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Курган

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Публикации за 28.04.17

Мошенниц из Тюмени осудили в Зауралье

Мошенниц из Тюмени осудили в Зауралье

В Кургане вынесен приговор в отношении шести жительниц Тюменской области, которые своими мошенническими действиями причинили местным агентствам недвижимости серьезных ущерб – более 2,7 млн. рублей.

Как было доказано в суде, группа предприимчивых женщин, действуя в сговоре с ранее осужденной Тютневой Л.П., в период с января по февраль 2015 года заключили с агентствами недвижимости договоры займа на приобретение жилых домов с условием его погашения средствами маткапитала.

После того, как договор займа был подписан, подсудимые, даже не осматривая дома, заключали договоры их купли-продажи. Далее документы предоставлялись в агентства недвижимости, а стоимость покупки, указанная в них, соответствовала размеру материнского капитала. При этом фактическая стоимость сельских домиков не превышала 100 тысяч рублей.

После получения денег от агентств женщины распоряжались ими по своему усмотрению. А заявления о распоряжении средствами маткапитала на погашение долга по заключенным договорам займа осужденные в территориальный орган Пенсионного фонда РФ не подавали. Поэтому на счета агентств деньги не приходили.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в результате преступных действий осужденных городским агентствам недвижимости причинен материальный ущерб на сумму более 2,7 млн. рублей. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им наказание от 2 до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.04.17

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