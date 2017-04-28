Отопительный сезон в Кургане закончится 2 мая

Публикации за 28.04.17

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов подписал постановление об окончании в областном центре отопительного сезона. Категория «прочие потребители», куда относятся жилые дома и здания, перестанут чувствовать тепло, исходящее от батарей, 2 мая.

Неделей позже отопление отключат и в объектах соцкультбыта, учреждениях образования и здравоохранения: тепло в них перестанут подавать 10 мая текущего года.

Контроль за данной работой возложен на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в 2016 году отопительный сезон закончился на 2 недели раньше – 19 апреля.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.04.17

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