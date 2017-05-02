В курганской прокуратуре проходит день приема предпринимателей

Публикации за 02.05.17

Сегодня, 2 мая, с 9 утра и до 18 часов в прокуратуре Курганской области проходит личный прием предпринимателей. Он организован в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Как поясняют в пресс-службе регионального надзорного ведомства, чтобы попасть на прием к сотрудникам прокуратуры нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

В Кургане прием будет проходить по адресу: ул. Красина, 57. Одновременно в то же время предпринимателей будут принимать в территориальных прокуратурах области по месту их нахождения.

Добавим, что в дальнейшем Всероссийский день приема предпринимателей будет проводиться в первый вторник каждого месяца в указанное выше время.

Курган, Марианна Шведова

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