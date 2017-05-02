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Курган

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Публикации за 02.05.17

Молодой курганец попался с 25 пакетами «синтетики»

Молодой курганец попался с 25 пакетами «синтетики»

Вечером 26 апреля в Кургане возле одного из домов по улице Б. Хмельницкого сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнего жителя города. В ходе личного досмотра у гражданина было изъято 25 пакетиков с подозрительном веществом.

Оказалось, что это наркотическое средство синтетического происхождения двух видов, массой 13,26 и 8,61 граммов. Наркотики мужчина хранил с целью дальнейшего сбыта.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими были обнаружены пакеты и свёртки с неким веществом, которое в настоящее время направлено на экспертизу.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области отмечают, что ранее курганец уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до двадцати лет.

Курган, Марианна Шведова

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