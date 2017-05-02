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Курган

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Публикации за 02.05.17

В Зауралье задержали интернет-экстремиста

В Зауралье задержали интернет-экстремиста

В Курганской области сотрудники регионального УФСБ России пресекли деятельность представителя исламской экстремистской организации, запрещенной на территории страны. Об этом сообщают в пресс-службе силового ведомства.

По данным источника, 39-летний житель Альменьевского района размещал в сети Интернет информацию, оправдывающую террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы (джихада) на пути Аллаха.

Также мужчина искал сторонников запрещенной организации и пытался втянуть в нее местных жителей. Кроме того, он занялся самиздатом, выпуская брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей.

Итоги проведенных обысков оказались впечатляющими. У мужчины изъяли порядка 20 гигабайт тематических видео- и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных к распространению в России.

Добавим, что сейчас ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Курган, Марианна Шведова

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