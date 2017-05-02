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Курган

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Публикации за 02.05.17

Курганские леса закрыты для посещения

Курганские леса закрыты для посещения

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов подписал постановление об ограничении пребывания граждан и въезда машин на территорию городских лесов. Эта мера, подчеркивают в пресс-службе муниципалитета, направлена на обеспечение пожарной безопасности.

Источник отмечает, что документом запрещается посещение гражданами и въезд транспортных средств в леса в период с 29 апреля по 19 мая 2017 года.

Осуществлять мониторинг пожарной опасности, производить обустройство и дальнейший уход противопожарных минерализованных полос, а также устанавливать предупредительные аншлаги, очищать леса от захламленности предстоит сотрудникам МБУ «КурганЛес».

В то же время ФГКУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области» организует патрулирование городских лесов, а также проведет разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам, говорится в постановлении, рекомендуется принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.

Курган, Марина Шашкова

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