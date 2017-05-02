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Курган

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Публикации за 02.05.17

В Зауралье начали гореть леса / Вдвое больше, чем в прошлом году

В Зауралье начали гореть леса Вдвое больше, чем в прошлом году

По состоянию на 2 мая в лесах Зауралья обнаружено и ликвидировано 81 возгорание на площади 636 га, что почти в два раза выше прошлогодних показателей. За последние сутки было ликвидировано 19 возгораний. Такая информация прозвучала сегодня в правительстве области.

Как рассказал директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев, самая сложная обстановка в Катайском и Далматовском районах.

«В Катайском районе за последние трое суток было обнаружено 13 возгораний, огнем пройдено 158 гектаров. Сегодня там продолжает действовать один пожар, его тушат. В Далматовском районе – все возгорания ликвидированы в течение суток», – цитирует Гусева пресс-служба губернатора региона.

Как отметил глава области Алексей Кокорин, эту ситуацию нужно взять на особый контроль:

«Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. По всем организационным вопросам нужно оперативно отрабатывать с главами муниципальных образований, особенно в тех районах, которые больше подвержены возгоранию. Лес не должен гореть. Использовать все необходимые силы и средства, чтобы тушить пожары в течение суток. Усилить разъяснительную работу с людьми, чтобы не жгли траву и сухостой».

Добавим, что особый противопожарный режим в регионе действует с 28 апреля и до специального распоряжения.

Курган, Марианна Шведова

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