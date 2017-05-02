NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.05.17

Пик паводка в Кургане еще не наступил

Пик паводка в Кургане еще не наступил

В районе курганского аэропорта установлено перекачивающее устройство. Об этом сегодня в ходе заседания у губернатора области сообщил глава города Сергей Руденко. Как было отмечено, пик паводка в областном центре еще не наступил.

«По нашим данным, Тобол превысит отметку в 6 метров. Расслабляться нельзя, ситуацию продолжаем держать на контроле. Однако высоких цифр мы не ожидаем», – прокомментировал ситуацию первый заместитель губернатора региона Виктор Сухнев.

Как подчеркнул глава Зауралья, до наступления пика паводка необходимо вести активное наблюдение.

«Все силы и средства держать на контроле», – подчеркнул Кокорин.

Добавим, что сегодня, согласно информации, размещенной на сайте правительства Зауралья, уровень воды в Тоболе у Кургана составляет 560 см, рост за сутки – 13 см. Выше по течению вода идет на спад.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 02.05.17

В Зауралье начали гореть леса. Вдвое больше, чем в прошлом году. / Сторонники «Единой России» в Зауралье предложили запретить сериал «Женский доктор». За пропаганду бэби-боксов. / В Зауралье задержали интернет-экстремиста.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter