Пик паводка в Кургане еще не наступил

Публикации за 02.05.17

В районе курганского аэропорта установлено перекачивающее устройство. Об этом сегодня в ходе заседания у губернатора области сообщил глава города Сергей Руденко. Как было отмечено, пик паводка в областном центре еще не наступил.

«По нашим данным, Тобол превысит отметку в 6 метров. Расслабляться нельзя, ситуацию продолжаем держать на контроле. Однако высоких цифр мы не ожидаем», – прокомментировал ситуацию первый заместитель губернатора региона Виктор Сухнев.

Как подчеркнул глава Зауралья, до наступления пика паводка необходимо вести активное наблюдение.

«Все силы и средства держать на контроле», – подчеркнул Кокорин.

Добавим, что сегодня, согласно информации, размещенной на сайте правительства Зауралья, уровень воды в Тоболе у Кургана составляет 560 см, рост за сутки – 13 см. Выше по течению вода идет на спад.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 02.05.17

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