Житель Кургана обвиняется в убийстве товарища из-за квартиры

Публикации за 02.05.17

В Зауралье в суд направлено уголовное дело по обвинению двоих жителей Кургана, один из которых совершил убийство из-за квартиры, а второй – укрывал это преступление.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, 18 сентября 2016 года обвиняемый находился в доме своего знакомого. Пьяный гость отобрал у хозяина паспорт и, угрожая, требовал от него расписку о передаче прав на квартиру. Получив отказ, злоумышленник совершил его убийство.

Спустя несколько дней, чтобы сокрыть следы преступления, мужчина склонил своего знакомого вынести труп из квартиры в старицу реки Тобол в районе ЦПКиО.

Уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

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