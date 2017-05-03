Зауральские полицейские проверили водителей на трезвость

Публикации за 03.05.17

В Курганской области подведены итоги операции «Нетрезвый водитель», которая проходила на территории региона 28 апреля. В ходе рейда полицейские массово останавливали водителей и проверяли, в «том» ли состоянии они сели за руль.

В общей сложности для проведения мероприятия было задействовано около 200 полицейских. За время рейда сотрудники полиции выявили 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, пресечено 12 фактов управления транспортными средствами гражданами, не имеющими права управления транспортными средствами.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области добавляют, что 28 апреля по 1 мая на дорогах Зауралья с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Из них в трех авариях пострадали 5 человек.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

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