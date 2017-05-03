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Курган

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Публикации за 03.05.17

Парад Победы в Кургане можно будет увидеть в режиме онлайн

Парад Победы в Кургане можно будет увидеть в режиме онлайн

9 мая с центральной площади Кургана будет организована интернет-трансляция Парада Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятию дано имя «Великая страна! Великая Победа!» Начнется оно в 10 часов утра.

По информации пресс-службы регионального кабмина, благодаря интернет-трансляции парад смогут увидеть участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые по состоянию здоровья не могут принять в нем участие, а также пожилые люди, проживающие в стационарных социальных учреждениях, жители отдаленных населенных пунктов региона и все желающие интернет-пользователи.

Зрители в режиме реального времени увидят, как по площади имени Ленина пронесут Знамя Победы, торжественным маршем пройдут сотрудники силовых структур, курсанты, кадеты, юнармейцы и «Бессмертный полк».

Трансляция будет вестись на сайте правительства Курганской области, а также портале курганская-область.рф

Курган, Марианна Шведова

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