Парад Победы в Кургане можно будет увидеть в режиме онлайн

Публикации за 03.05.17

9 мая с центральной площади Кургана будет организована интернет-трансляция Парада Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятию дано имя «Великая страна! Великая Победа!» Начнется оно в 10 часов утра.

По информации пресс-службы регионального кабмина, благодаря интернет-трансляции парад смогут увидеть участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые по состоянию здоровья не могут принять в нем участие, а также пожилые люди, проживающие в стационарных социальных учреждениях, жители отдаленных населенных пунктов региона и все желающие интернет-пользователи.

Зрители в режиме реального времени увидят, как по площади имени Ленина пронесут Знамя Победы, торжественным маршем пройдут сотрудники силовых структур, курсанты, кадеты, юнармейцы и «Бессмертный полк».

Трансляция будет вестись на сайте правительства Курганской области, а также портале курганская-область.рф

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

Житель Зауралья крал деньги, пожертвованные на лечение чужого ребенка. / Житель Кургана обвиняется в убийстве товарища из-за квартиры. / Пик паводка в Кургане еще не наступил. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»