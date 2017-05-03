Житель Зауралья крал деньги, пожертвованные на лечение чужого ребенка

Публикации за 03.05.17

23-летний житель поселка Юргамыш подозревается в мошенничестве с денежными средствами, которые перечисляли благотворители больному ребенку. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении молодого человека.

Как поясняют в пресс-службе надзорного ведомства, предприимчивый зауралец заметил в соцсети ВКонтакте объявление с просьбой помочь деньгами для оплаты дорогостоящего лечения больного ребенка. Не долго думая, молодой человек создал копию такого же объявления, но указал в нем номер своей банковской карты.

Многие, не разобравшись, начали перечислять деньги на указанный счет. В итоге до ребенка не дошло более 40 тысяч рублей. Эти деньги зауралец потратил на собственные нужды.

Обман вскрылся благодаря бдительному жертвователю, который позвонил маме ребенка, чтобы уточнить, дошел ли перевод.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.05.17

Житель Кургана обвиняется в убийстве товарища из-за квартиры. / Пик паводка в Кургане еще не наступил. / В Зауралье начали гореть леса. Вдвое больше, чем в прошлом году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»