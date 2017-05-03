NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

Житель Зауралья крал деньги, пожертвованные на лечение чужого ребенка

Житель Зауралья крал деньги, пожертвованные на лечение чужого ребенка

23-летний житель поселка Юргамыш подозревается в мошенничестве с денежными средствами, которые перечисляли благотворители больному ребенку. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении молодого человека.

Как поясняют в пресс-службе надзорного ведомства, предприимчивый зауралец заметил в соцсети ВКонтакте объявление с просьбой помочь деньгами для оплаты дорогостоящего лечения больного ребенка. Не долго думая, молодой человек создал копию такого же объявления, но указал в нем номер своей банковской карты.

Многие, не разобравшись, начали перечислять деньги на указанный счет. В итоге до ребенка не дошло более 40 тысяч рублей. Эти деньги зауралец потратил на собственные нужды.

Обман вскрылся благодаря бдительному жертвователю, который позвонил маме ребенка, чтобы уточнить, дошел ли перевод.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.05.17

Житель Кургана обвиняется в убийстве товарища из-за квартиры. / Пик паводка в Кургане еще не наступил. / В Зауралье начали гореть леса. Вдвое больше, чем в прошлом году.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter