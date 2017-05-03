В Зауралье планируют расселить 107 аварийных домов до осени

Публикации за 03.05.17

1 сентября завершается программа переселения граждан из аварийного жилья. В этапе 2016 – 2017 годов участвуют два муниципальных образования – города Курган и Шадринск. Планируется расселить 107 аварийных домов, где проживают более двух тысяч человек. Накануне глава региона поручил департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ своевременно выполнить все требования программы.

«Программу переселения из аварийного жилья держите на постоянном контроле, отрабатывайте со всеми подрядными организациями, которые работают на строящихся объектах, – от этого зависит своевременная сдача жилых домов. Проверяйте также, сколько строителей работают. До завершения программы остается всего три месяца. Работы нужно выполнить вовремя. Их исполнение жестко, я подчеркиваю, жестко контролируйте», – отметил Алексей Кокорин.

Он добавил, что важно завершить не только строительную часть, но и отделочные и пуско-наладочные работы, вовремя сдать всю документацию.

Что касается программы капремонта, то в этом году в регионе планируется отремонтировать 378 многоквартирных домов. При этом 11 из них уже приняты в эксплуатацию, на 153 ведутся работы, на 128 объявлены конкурсные процедуры.

Курган, Марианна Шведова

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