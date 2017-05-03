NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

В Зауралье планируют расселить 107 аварийных домов до осени

В Зауралье планируют расселить 107 аварийных домов до осени

1 сентября завершается программа переселения граждан из аварийного жилья. В этапе 2016 – 2017 годов участвуют два муниципальных образования – города Курган и Шадринск. Планируется расселить 107 аварийных домов, где проживают более двух тысяч человек. Накануне глава региона поручил департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ своевременно выполнить все требования программы.

«Программу переселения из аварийного жилья держите на постоянном контроле, отрабатывайте со всеми подрядными организациями, которые работают на строящихся объектах, – от этого зависит своевременная сдача жилых домов. Проверяйте также, сколько строителей работают. До завершения программы остается всего три месяца. Работы нужно выполнить вовремя. Их исполнение жестко, я подчеркиваю, жестко контролируйте», – отметил Алексей Кокорин.

Он добавил, что важно завершить не только строительную часть, но и отделочные и пуско-наладочные работы, вовремя сдать всю документацию.

Что касается программы капремонта, то в этом году в регионе планируется отремонтировать 378 многоквартирных домов. При этом 11 из них уже приняты в эксплуатацию, на 153 ведутся работы, на 128 объявлены конкурсные процедуры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

В центре Кургана автобус протаранил дом. Случайно. / Парад Победы в Кургане можно будет увидеть в режиме онлайн. / Житель Зауралья крал деньги, пожертвованные на лечение чужого ребенка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter