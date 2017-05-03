В Кургане пройдет выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!»

Публикации за 03.05.17

Организаторы четвертой региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!» ожидают, что мероприятие в этом году посетят порядка 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сайт правительства области.

Мероприятие запланировано на 12 и 13 мая. Тема – «Ребенок должен быть в семье!».

Ожидается, что на выставке зауральцы не только узнают о мерах и способах поддержки семей с детьми, которые реализуются в регионе, но и смогут приобрести различные товары для детей. Также в рамках мероприятия запланированы встречи, мастер-классы и акции, направленные на формирование в обществе семейных ценностей и ответственного родительства.

Помимо этого, среди посетителей будут разыграны сертификаты на приобретение четырех путевок в ведущие санаторно-оздоровительные лагеря Курганской области, абонементы на посещение спортивных объектов, организован показ спектакля театра кукол «Гулливер».

Церемония открытия региональной выставки-форума состоится 12 мая в 12-00 часов.

Курган, Марианна Шведова

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