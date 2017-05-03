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Курган

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Публикации за 03.05.17

На страхование зауральцев от несчастных случаев направили 39 млн рублей

На страхование зауральцев от несчастных случаев направили 39 млн рублей

За три месяца текущего года В Курганской области на оплату обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний региональным отделением Фонда перечислено 39 млн 152 тысяч рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Как отмечают в пресс-службе Фонда, основную часть расходов – 34 млн 771 тысячу рублей – составили ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве. На приобретение технических средств реабилитации и предметов личной гигиены направлено 1 млн 634 тысячи рублей; на единовременные страховые выплаты – 1 млн 106 тысяч рублей. Кроме того, более 420 тысяч рублей направлено на санаторно-курортное лечение, 551 тысяча рублей – на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения.

Добавим, что в отделении Фонда на 1 апреля 2017 года состоит на учете 1932 зауральца, которым выплачивается страховое обеспечение. Из них: пострадавших в результате несчастных случаев на производстве – 1522, от профессиональных заболеваний – 224, ежемесячная страховая выплата по потере кормильца назначена 186 получателям.

Курган, Марианна Шведова

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