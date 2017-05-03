Губернатор Зауралья потребовал провести сев максимально быстро

Публикации за 03.05.17

Губернатор Курганской области поручил провести посевную кампанию вовремя, а также увеличить в этом году площадь обрабатываемой пашни. Задачи были поставлены накануне в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

По словам директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина, в регионе прошло закрытие влаги на площади 541 тысяча гектаров, что на 71% больше, чем в прошлом году на эту дату. Кондиционность семян составляет 74% (в 2016 году – 65%). До сельхозтоваропроизводителей департаментом доведено 30% средств от годовых назначений, в среднем по России этот показатель составляет 23%.

«По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» довели все средства на строительство жилья – субсидию на улучшение жилищных условий, направили заявку на дополнительные льготные кредиты – порядка на 3 млрд, есть вероятность, что мы их получим. Объявлены конкурсы на грантовую поддержку начинающим фермерам и на организацию сельскохозяйственных кооперативов», – добавил Пугин.

«Погода позволяет, в эти теплые и сухие дни нужно максимально произвести сев и уложиться в планируемые сроки», – подвел итог обсуждению губернатор региона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

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