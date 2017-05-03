В центре Кургана автобус протаранил дом / Случайно

Публикации за 03.05.17

Накануне ночью, примерно в 23-55 на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Кургане произошла авария. Столкнулись «Ниссан» и автобус марки ПАЗ.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 33-летняя женщина, управляя иномаркой, ехала по улице К. Маркса в сторону Пролетарской. При проезде нерегулируемого перекрестка женщина не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге ПАЗику, которым управлял 57-летний водитель. Автобус в этот момент следовал по установленному маршруту по улице Ленина в сторону улицы Гоголя.

От удара автобус отбросило на тротуар, где он врезался в фасад жилого дома.

В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована в больницу. У водителя автобуса и четырех пассажиров ушибы, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего 2 мая на территории Курганской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1435 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 12 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1030 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

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