В Зауралье двухлетний ребенок выпал из окна

Публикации за 04.05.17

В Курганской области в городе Шадринске произошло первое ЧП, связанное с падением ребенка из окна. В причинах происшествия разбираются следователи.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР региона, установлено, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из многоквартирных домов Шадриснка. Малыш выжил, сейчас он находится в больнице.

По факту падения начата доследственная проверка. Следователь проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

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