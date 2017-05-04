NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.05.17

В Зауралье двухлетний ребенок выпал из окна

В Зауралье двухлетний ребенок выпал из окна

В Курганской области в городе Шадринске произошло первое ЧП, связанное с падением ребенка из окна. В причинах происшествия разбираются следователи.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР региона, установлено, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из многоквартирных домов Шадриснка. Малыш выжил, сейчас он находится в больнице.

По факту падения начата доследственная проверка. Следователь проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.05.17

Зауральские полицейские проверили водителей на трезвость. / Губернатор Зауралья потребовал провести сев максимально быстро. / На страхование зауральцев от несчастных случаев направили 39 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter