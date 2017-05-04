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Курган

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Публикации за 04.05.17

В Зауралье установился третий класс пожарной опасности

В Зауралье установился третий класс пожарной опасности

По условиям погоды в Курганской области установился третий (средний) класс пожарной опасности. За сутки, по данным на 3 мая, в лесах Зауралья было обнаружено 23 возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет более 200 гектаров.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, основной причиной возникновения пожаров являются переход огня с граничащих с лесом территорий, чаще всего заброшенных сельхозугодий и неиспользуемых земель. Распространению огня способствует сухая и ветреная погода.

По данным космического мониторинга, с начала пожароопасного сезона на территории Зауралья зафиксировано 258 степных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 40 тысяч гектаров. Это превышает прошлогодние показатели.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

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