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Курган

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Публикации за 04.05.17

В Кургане в «Бессмертный полк» вольется «Бессмертный батальон»

В Кургане в «Бессмертный полк» вольется «Бессмертный батальон»

9 мая в Кургане в ряды Бессмертного полка встанут от 12 до 15 тысяч горожан. В этом году вместе с акцией «Бессмертный полк» пройдет «Бессмертный батальон». Портреты зауральцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, пронесут их родные и близкие, сослуживцы.

Как сообщают организаторы акции «Бессмертный полк», общее построение начнется в 9:00 у областной филармонии. Само шествие запланировано на период с 9:40 до 10:30. Полк пройдет по улице Ленина, через центральную площадь и далее по Гоголя до ЦПКиО. Горожан просят приходить трезвыми, внимательно слушать и выполнять команды организаторов и волонтеров. Выходить из колонны, употреблять напитки, курить, размахивать транспарантом запрещено.

Организаторы рекомендуют курганцам правильно оценивать свои физические возможности: на ногах предстоит провести порядка 2 – 2,5 часов, а в колоне нужно преодолеть около 2,5 км.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

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