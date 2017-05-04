Зауральские медики научились заполнять «больничные» / Число ошибок снизилось почти в 16 раз

Публикации за 04.05.17

С начала действия в Курганской области проекта «Прямые выплаты» (июль 2012 года) специалистами Курганского регионального отделения Фонда социального страхования проверено около 38 тысяч листков нетрудоспособности, выданных медицинскими учреждениями жителям области.

Как показывает анализ, за пять лет количество ошибок при заполнении «больничных» снизилось почти в 16 раз. Так, в 2013 году листки нетрудоспособности с ошибками составляли до 60% от общего числа предъявленных на проверку, а в первом квартале 2017 года число «неправильных» листков составило всего 3,7%.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения Фонда, с 2012 по 2016 года было выявлено 34 поддельных листка нетрудоспособности, предъявленных гражданами своим работодателям. По всем выявленным случаям информация передана в правоохранительные органы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

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