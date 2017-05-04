Глава Зауралья примет участие в заседании Госсовета

Публикации за 04.05.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин 4 мая проводит в Москве. Во ходе рабочего визита глава Зауралья примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

По данным источника, совещание проведет Президент России Владимир Путин. На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере, а также расселение граждан из аварийного жилья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

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