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Курган

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Публикации за 04.05.17

В Зауралье экс-курсанта института МВД обвиняют в совершении смертельного ДТП

В Зауралье экс-курсанта института МВД обвиняют в совершении смертельного ДТП

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего курсанта Тюменского института МВД РФ. Молодой человек обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего смерть.

Как сообщают в региональной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что в январе 2017 года жительница Кургана вместе с подругой с помощью интернет-приложения по поиску попутчиков связалась с 21-летним обвиняемым, который искал пассажиров для поездки в Тюмень на принадлежащем ему автомобиле.

На следующий день в вечернее время водитель с пассажирами возвращался в Курган. На 63 километре автодороги Курган – Тюмень, на территории Белозерского района, обвиняемый, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП 77-летняя пассажирка «Ниссана» скончалась на месте происшествия, пассажиру «Фольксвагена» причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Пытаясь избежать ответственности, обвиняемый перенес труп и вещи жертвы из своего автомобиля на заднее сидение автомобиля Фольксваген.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел.

Уголовное дело направлено в Белозерский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок до 3 лет.

Курган, Марианна Шведова

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