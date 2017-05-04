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Курган

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Публикации за 04.05.17

Житель Кургана попался на «серийных» угонах

Житель Кургана попался на «серийных» угонах

В ночь с 1 на 2 мая в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Кургану поступило сообщение о том, что от дома, расположенного на улице Дзержинского, был угнан автомобиль. Владелец как раз подошел к окну, когда увидел, что его машина уезжает в неизвестном направлении.

Уже через час недалеко от места преступления сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 24-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Оказалось, что в эту ночь он уже трижды пытался угнать разные машины, но повезло ему только на четвертый раз.

По данным УМВД России по Курганской области, сначала мужчина пытался угнать «восьмерку» со двора дома по улице Дзержинского. Подозреваемый проник в автомобиль, повредив замок водительской двери, но завести машину не смог. Еще две неудачные попытки угона мужчина совершил на Рабоче-Крестьянской улице.

После курганец вернулся на улицу Дзержинского, где и похитил «ВАЗ-2109».

В отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по фактам попытки угона, одно – по факту угона транспортного средства. Он отпущен под подписку о невыезде. Отметим, что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

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