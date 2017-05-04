57-летний курганец хранил дома 3 килограмма наркотиков

Публикации за 04.05.17

В Кургане полицейские изъяли у местного жителя более трёх килограммов наркотиков растительного происхождения. «Запрещенку» он хранил у себя дома. Как сообщают в пресс-службе регионального Управления МВД России, 57-летний житель города был задержан на улице Ленина ночью 28 апреля. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчин 49,5 граммов наркотического вещества каннабис.

На следующий день полицейские провели обследование у него дома. В результате обыска ими было изъято более 3 килограмм каннабиса.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Добавим, что в настоящее время сотрудниками УНК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.05.17

Житель Кургана попался на «серийных» угонах. / В Зауралье экс-курсанта института МВД обвиняют в совершении смертельного ДТП. / Зауральские медики научились заполнять «больничные». Число ошибок снизилось почти в 16 раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»