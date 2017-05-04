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Курган

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Публикации за 04.05.17

Улицу Куйбышева в Кургане закроют до 26 мая / Уточните свой маршрут

Улицу Куйбышева в Кургане закроют до 26 мая Уточните свой маршрут

С 6 часов утра 5 мая и до 21-00 26 мая в Кургане будет закрыта для движения транспорта улица Куйбышева на участке от Савельева до Бурова-Петрова. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза». Закрытие дороги необходимо для устранения провала на самотечном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, поясняет источник.

Из-за закрытия участка дороги будет изменено движение общественного транспорта.

Так, в направлении аэропорта автобусы маршрутов №№ 5, 10, 42, 72, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 пойдут по ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко и далее по своим маршрутам. В направлении Центрального рынка эти же автобусы проследуют по Куйбышева, Б. Петрова, Сибирская, Савельева и далее по своим маршрутам.

Маршруты № 309, 339 – ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Б.Петрова в прямом и обратном направлениях и далее по своим маршрутам.

№ 26 – ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко, Куйбышева, Б. Петрова и далее по своему маршруту; в обратном направлении: Б. Петрова, Сибирская, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту.

На улице Куйбышева в районе дома № 131 в направлении центрального рынка для посадки-высадки пассажиров организован временный остановочный пункт.

Курган, Марианна Шведова

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