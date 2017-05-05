Дороги дОроги. По улицам Кургана нужно ездить на танках? / Кто виноват, и как вернуть деньги за ремонт машины

Публикации за 05.05.17

Шутка про то, что асфальт растаял вместе со снегом, в Кургане звучит не смешно, а очень грустно. Пришедшая весна обнажила все проблемы дорог, которых здесь оказалось так много, что проще по пальцам пересчитать участки, где можно проехать спокойно. Соцсети наводнили гневные комментарии и иронические мемы, а жители города всерьез говорят, что могут смело преподавать курсы экстремальной езды. Вместе с активистами ОНФ и автоюристами мы постарались разобраться в том, кто виноват в этой ситуации, и что делать, если ваше авто угодило в яму. Поехали.

А так везде!

В поездку по самым убитым дорогам Кургана отправляемся с активистами ОНФ в Курганской области, которые организовали совместный рейд с представителями администрации города и ГИБДД. Эти объекты попали на карту, размещенную на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также были названы во время опроса жителей, проведенного корреспондентами курганской редакции NDNews. Таких участков на карте не менее полусотни, но самыми жесткими для проезда, по мнению горожан, являются улицы Станционная, Коли Мяготина, Невежина и Химмашевская. По ним и прокатились.

Химмашевская, равно как Станционная и Мяготина, страдает из-за «потери лица». Здесь еще в прошлом году дорожники сняли верхнюю часть полотна. Причем сделали это на пороге осени и потому на новое заменить не успели. Зимние температуры и осадки начатое завершили: дорога теперь больше похожа на поле боевых действий, нежели место для проезда машин. К слову, Химмашевскую должны были отремонтировать еще в прошлом году.

Далее – Станционная. Тут та же болезнь снятого по осени асфальта. Его нет, начиная от пригородного и заканчивая центральным вокзалом, практически на протяжении всей «жилой» части улицы. Дорога разбита настолько, что проехать ее можно только, простите за иронию, пешком.

Сотрудники ГИБДД делают замеры некоторых ям. Особенно заметна одна из них: длина 1,3 метра, ширина – 2,4(!) метра, глубина – 10 см. Максимально допустимый размер отдельных выбоин, на минуточку, составляет 15х60 см при глубине 5 см. А на этой улице яма не одна, они повсюду. Очевидно, что передвигаться с нормальной скоростью по таким дорогам, не повредив подвеску, просто невозможно.

Обидно, что ямы, большие или меньшие по размеру, «украшают» все курганские дороги. Едешь, скажем, по Кирова в сторону Станционной, лавируешь между колдобин и выбоин. Да и ловишь себя на мысли: а тут не хуже, чем везде, зря читатели ругались. И понимаешь: уже даже мысли о том, что дорога должна быть ровной и безопасной, а не такой «как везде», не возникает. Привыкли.

А наверху-то знают?

Сотрудники ГИБДД отмечают, что работу с городскими властями ведут. Однако на замечания в администрации реагируют далеко не всегда, а предписания зачастую не исполняются.

Цифры говорят сами за себя. С начала года департаменту выдано 149 предписаний, за их неисполнение составлено 102 административных материала, также составлено 15 материалам по выбоинам.

Невиноватые они

Кто из курганцев бывал в «Детском мире», да и вообще проезжал по самой протяженной улице города – имени Коли Мяготина – знает, что в этом районе по дороге оптимально передвигаться на танке. Если такового в хозяйстве нет, придется убивать свой автомобиль.

Знакомая квартира: снятый в прошлом году асфальт и образовавшиеся после зимы чудовищные ямы и колдобины. Возникает резонный вопрос: а кто виноват? Подрядчики!

Замдиректора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Денис Давыдов поясняет, что на перечисленных улицах трудились челябинские дорожники. Да только, зная о сжатых сроках исполнения контракта, справиться с задачей вовремя не смогли. Но успокаивает: работы будут продолжены в этом году, уже 10 мая состоится аукцион на определение подрядчика.

Однако будут ли среди них новые? Неизвестно.

Давыдов успокаивает журналистов, интересующихся предусмотренным для челябинцев наказанием: «Дополнительные затраты, связанные с ремонтом разрушенного дорожного полотна, будут рассчитаны и предъявлены бывшему подрядчику в качестве убытков».

По мнению замначальника Управления, вина полностью лежит на подрядчике. И люди там неподготовленные, и материально-техническая база отсутствует.

Но, по мнению экспертов ОНФ, есть и еще одна причина возникновения подобных ситуаций.

«Тендеры на ремонтные работы проводятся поздно, из-за чего исполнители вынуждены выполнять работы в сжатые сроки, а завершать их в конце осени, когда все чаще идут дожди и снег, – убежден Олег Рубцов. – Администрация может заранее подготовить проектную документацию по наиболее проблемным участкам и уже в начале года разыгрывать тендеры, чтобы весной-летом новые дороги были готовы. Также необходим более пристальный и поэтапный контроль качества, хода и сроков выполнения работ, а также погодных условий, при которых они ведутся. Кроме того, заказчику, коим является администрация города, стоит обязывать подрядчика осуществлять входной контроль качества материалов».

Другой эксперт ОНФ – Владимир Иванов – придерживается аналогичного мнения: «Ни к чему винить пресловутый 44-ый ФЗ. Это неправильный подход самого руководства города к подготовке контракта, в котором можно было прописать, что подрядчику разрешается снятие верхнего слоя только после дополнительного разрешения заказчика. Чтобы снять верхний слой надо максимум два дня. Интересно, почему департамент не контролирует подрядчиков, если он видит, что фирма не готова исполнять свои обязанности, асфальта у нее нет, рабочей силы нет, денег тоже. Надо хотя бы на этапе подготовки к проведению электронных торгов проверить их состоятельность».

Тем временем в суде

Пока активисты, власти и подрядчики пытаются определиться с тем, кто виноват в убитых дорогах Кургана, в суды поступают иски от горожан, потерявших здоровье железного коня из-за ям.

Причем ущерб, причиненный во время таких ДТП, может быть весьма существенным.

Рассказывает начальник юридического отдела центра помощи пострадавшим в ДТП Алексей Зарецкий:

«Ущерб от попадания авто в яму во многом зависит от конструктивных особенностей и марки машины. Как правило, чем дороже автомобиль, тем больше вероятность, что ремонт влетит в копеечку его владельцу. Так, в яму глубиной 21 см угодил BMW. Итог – повреждение колеса, днища, ходовой автомобиля. Ущерб, причинённый в результате ДТП (а случай с ямами тоже является дорожно-транспортным происшествием), составил около 120 тысяч рублей. И это, не считая расходы на независимую оценку, нотариуса, адвоката... Ответчиком стала организация, обязанная надлежащим образом содержать данный участок дороги согласно муниципальному контракту. В итоге суд принял решение иск удовлетворить, правда, сумма ущерба была уменьшена с учетом износа, повреждений, не связанных с ДТП и прочих обстоятельств – это доказала ещё одна экспертиза».

В этом случае, как и в большинстве других, выбоина представляла собой ничем не огороженную глубокую лужу, и никаких предупреждающих знаков рядом не было. Ночью на мокром дорожном покрытии водитель иномарки ее попросту не заметил.

В центре помощи пострадавшим в ДТП рассказали, что для успеха в суде, прежде всего, необходимо знать, какие повреждения дороги являются допустимыми (рассказано выше).

Если выбоина на дороге больше хотя бы по одному из параметров, максимальный срок для ее устранения составляет 10 дней. Замена канализационных люков по норме производится за три часа, а ненормированный подъем – в течение одного дня с момента его обнаружения. В противном случае необходимо предпринять все меры по защите своих интересов.

То, что владельцу BMW удалось отвоевать хотя бы часть затраченных средств – большая удача. Алексей Зарецкий подчеркивает: чтобы в суде доказать факт того, что автомобиль действительно пострадал от некачественных дорог, нужно соблюсти массу тонкостей, о которых многие попросту не знают.

А сойдутся ли цифры?

В ОНФ Зауралья отмечают, что деньги на ремонт дорог появились еще в феврале, однако торги на проведение кампании 2017 году пройдут только в мае. Опасаются, что ситуация может повториться, и время будет упущено.

Тем временем «фронтовики» хотят проверить цифры прошлого года. Большую проверку активисты ОНФ затеяли, заручившись поддержкой Курганской контрольно-счетной палаты. Получить реальные результаты хотят и в областной думе.

А с улицами, отмеченными на карте проекта, познакомят чиновников в городской администрации. Как отметил Олег Рубцов, ОНФ будет обращаться в органы власти, чтобы эти дороги отремонтировали в текущем году или включили в дорожную кампанию на ближайшие годы. Повторные замеры на курганских дорогах проведут в мае-июне. Их итоги будут оформлены и переданы Владимиру Путину.

К слову, в этом году, по словам замначальника Управления дорожного хозяйства и благоустройства Дениса Давыдова, на дорожные работы будет выделено 382 млн рублей. В порядок планируют привести Восточный проезд, а также путепроводы на Бурова-Петрова, Чеховский и Некрасовский.

Фото предоставлены пресс-службой Общероссийского народного Фронта в Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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