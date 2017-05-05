В Зауралье из оборота изъяли 20 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Публикации за 05.05.17

Курган, Май 05Новый День, Марианна Шведова) – ВКурганской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 20 000 единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции. Контрафакт нашли в ходе проведения рейда «Алкоголь». В течение десяти дней усилия сотрудников полиции были направлены на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизов и федеральных специальных марок.

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД России, в мероприятиях приняли участи личный состав подразделений ГИБДД, участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска. За период операции из нелегального оборота изъято 20000 единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, сотрудниками полиции пресечена попытка незаконного сбыта алкогольной продукции на сумму около 4 млн рублей. Например, в Юргамышском районе на складе индивидуального предпринимателя обнаружено и изъято около 10000 бутылок алкогольной продукции и почти 5000 пачек сигарет различных наименований. Какие-либо документы на товар у предпринимателя отсутствовали. Установлено, что акцизные марки, которыми маркирован алкоголь, имеют признаки подделки.

Более 500 литров спиртосодержащей продукции в период операции было изъято полицейскими в Шадринском районе у местного жителя, перевозившего в автомобиле коньяк, водку и вино без соответствующих документов.

В селе Рига Шумихинского района у местного жителя обнаружено 24 пластиковых емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 120 литров.

Вся изъятая продукция и спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Курган. Другие новости 05.05.17

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