В Зауралье задержаны друзья, грабившие магазины

Публикации за 05.05.17

В Юргамышском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении краж. Сообщение о том, что из магазина в рабочем поселке Юргамыш украли продукты и деньги, поступило в дежурную часть 28 апреля. На место выехала следственно-оперативная группа. 2 мая аналогичное сообщение поступило из магазина в селе Гагарье Юргамышского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении краж были задержаны. Ими оказались 41-летний житель села Красный Уралец и 48-летний житель рабочего посёлка Юргамыш. Ранее оба мужчины уже были судимы за аналогичные преступления. Как было установлено, товарищи по предварительному сговору незаконно проникали в магазины и совершали кражи. Общий материальный ущерб составил более 160 тысяч рублей.

В настоящее время в МО МВД России «Юргамышский» возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в УМВД России по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.05.17

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