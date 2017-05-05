У 20-летнего курганца изъяли 12 свертков «синтетики»

Публикации за 05.05.17

Поздним вечером 3 мая в Кургане на улице Карла Маркса сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в распространении наркотических средств. Примечательно, что в столь юном возрасте он уже был судим.

Во время личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято 12 свертков из фольги с сильнодействующим наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около трех граммов. Наркотики он хранил для дальнейшей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.05.17

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