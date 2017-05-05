В Курганской области прошли массовые проверки автобусов

Публикации за 05.05.17

В Зауралье подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный автобус», которая проходила на территории региона с 24 по 30 апреля.

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции проверили 935 автобусов. Полицейские проверяли законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, их технического состояния и законности внесения изменений в их конструкцию, а также соблюдения правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Как показывает статистика, дисциплина водителей автобусов остается на низком уровне. Так, за неделю в отношении водителей автобусов было составлено 295 административных материалов за различные нарушения ПДД. Из них шесть водителей привлечены к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, пять – за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 15 – за нарушение правил перевозки людей, 47 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, трое – за отсутствие (неисправность) тахографов. А в Петуховском районе один водитель и вовсе привлечен к ответственности за то, что управлял автобусом, не имея соответствующей категории. Он вез 51 пассажира из города Челябинск.

Отметим, что с начала этого года на территории Курганской области наблюдается рост количества происшествий с участием автобусов. Как показывает практика, такие дорожно-транспортные происшествия сопровождаются большим количеством пострадавших и погибших. За период проведения операции «Безопасный автобус» на дорогах Зауралья произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В этих авариях один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.05.17

У 20-летнего курганца изъяли 12 свертков «синтетики». / В Зауралье задержаны друзья, грабившие магазины. / В Зауралье из оборота изъяли 20 тысяч бутылок нелегального алкоголя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»