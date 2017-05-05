Администрация Кургана просит жителей следить за подозрительными предметами

Публикации за 05.05.17

В преддверии Дня Победы администрация Кургана напоминает гражданам о необходимости быть бдительными в местах массового скопления людей и соблюдать правила безопасности. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Руководство города просит граждан обращать внимание на оставленные без присмотра в общественном транспорте или улице вещи. Помните, что подозрительный предмет нельзя трогать, открывать. Стоит предупредить стоящих рядом людей о возможной опасности и обратиться в полицию. Также тревогу должны вызывать люди, которые стараются скрыть свое лицо, неуверенно ведут себя, сторонятся работников полиции.

О фактах и подозрениях на противоправные действия можно сообщить по телефонам «горячей линии»: 49-16-51; 49-57-32; 46-59-13 (круглосуточно), 46-38-26 (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана).

Курган, Марианна Шведова

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