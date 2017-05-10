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Курган

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Публикации за 10.05.17

В Кургане пройдет выставка-ярмарка «Зеленая дача»

В Кургане пройдет выставка-ярмарка «Зеленая дача»

По просьбе садоводов и цветоводов Кургана 12, 13 и 14 мая на территории Пригородного вокзала пройдет вторая дачная выставка-ярмарка. На сей раз мероприятие назвали «Зеленая дача». Месяц назад аграрный медиахолдинг «Светич», который проводит это мероприятие, уже был организатором аналогичной выставки «Дача. Сад. Огород». Но курганцы захотели повторения «праздника».

Как сообщают организаторы, на выставке-ярмарке будут представлены цветочная и овощная рассада, саженцы плодовых деревьев и кустарников, ягодные культуры, огромный выбор декоративных растений от компаний-производителей Урала и Сибири.

Ярмарка будет работать с 12 по 14 мая с 9.00 до 18.00 по адресу г. Курган, ул. Станционная, 51 (Пригородный вокзал).

Добавим, что мероприятие проходит при поддержке департамента АПК Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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