В Зауралье нерасселенными остаются более 100 аварийных домов / Срок – до 1 сентября

Публикации за 10.05.17

Активисты ОНФ в Курганской области взяли под особый контроль ситуацию с реализацией федеральной программы расселения домов, признанных аварийными до января 2012 года. Напомним, по требованию Владимира Путина она должна быть выполнена до 1 сентября 2017 года. В Зауралье же до сих пор нерасселенными остаются более ста домов.

Как отмечают в пресс-службе общественного движения, на протяжении трех лет активисты Народного фронта постоянно проводят мониторинги домов, построенных для переселенцев. По итогам этих мониторингов были выявлены факты сдачи жилья низкого качества. Такие примеры есть и в Курганской области. В частности, активисты ОНФ обнаружили нарушения в новых домах, построенных в Кургане, Шадринске, Кетовском, Петуховском и других районах. По каждому из них была проведена работа, по итогам которой многие недостатки устранены.

Среди основных недостатков, выявленных в новых домах для переселенцев в Курганской области, – низкое качество применяемых отделочных материалов, отсутствие подъездных дорог и элементов благоустройства территории, использование бывших в употреблении строительных материалов, проблемы с вентиляцией и теплоизоляцией, а также плохое качество исполнения работ по инженерным сетям.

За три месяца до завершения программы в Курганской области нерасселенными остаются 107 ветхих домов в Кургане и Шадринске, где проживает более 2 тысяч человек. Ситуация уже находится на особом контроле главы региона. Внимательно за ходом ее реализации будут следить и активисты ОНФ, у которых имеются опасения, что в попытках формально отчитаться в завершении программы, власти могут начать оперативно вводить в строй непригодные для проживания дома или закупать некачественное жилье на вторичном рынке, причем по цене выше рыночной.

«Именно сейчас за программой переселения нужен особенный контроль. В условиях сжатых сроков важно не допускать ухудшения качества вводимых домов для переселенцев, ведь программа призвана, в первую очередь, предоставить гражданам безопасное и комфортное жилье», – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Рубцов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.05.17

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