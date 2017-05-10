Грустно и пусто: курганцы о праздновании Дня Победы

Публикации за 10.05.17

Заявленные организаторами акции «Бессмертный полк» в Кургане 12-15 тысяч человек действительно подтвердились. Накануне необъятной людской волной прошли участники акции по улицам Ленина и Гоголя. Снимки с высоты впечатляют: людей с портретами предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне, было небывало много, к колонне присоединялись участники на всем пути следования.

И эта акция стала центральным событием празднования Дня Победы в Кургане, считают местные жители, многие из которых не оценили по достоинству даже парад «Великая страна! Великая Победа!».

«Так хотела показать сыну парад, чтобы увидел военную технику, самолеты. А этого как раз и не было. Проехало два танка и все. А мы ждали, что, как раньше, пролетят самолеты с флагами, что будет ощущение праздника», – написала одна из жительниц в социальной сети Вконтакте.

«Просто пиар власти и все. Никакого уважения к ветеранам», – написал другой пользователь соцсети.

«Даже самолета не было… Позор!» – Вторят подписчики одной из курганских групп.

Остались недовольны и те, кто смотрел парад из дома в режиме прямой видеотрансляции.

«– Давайте проведем нормальную трансляцию Парада Победы. – И так сойдет», – публикуется пост в группе Инцидент/Курган с прикрепленной картинкой-демотиватором. Ирония объяснима: и качество видео, и качество звука оставляли желать лучшего. В этом мы убедились сами, пытаясь посмотреть парад онлайн.

«Отвратительная съемка!!!!! И звук не лучше....», – написала Марина М., собрав несколько лайков поддержки. При разборе темы «а кто снимал?» выяснилось, что операторы правительственные.

На удивление пусто на улицах стало уже к обеду. Канули в лету гуляния по Ленина от филармонии до площади, пустынна улица Куйбышева, по центральной улице Гоголя катались на роликах. Потому что пешеходы не мешали. У главной эстрады на площади имени Ленина не было проблем с проходом в первые ряды, возле Горсада можно было легко найти место для парковки. Ощущение того, что отмечается не День великой Победы, а, скажем, праздник дополнительного выходного дня.

Центральная экстрала на площади: два ряда зрителей

«Грустно и пусто. Полиции больше, чем простых жителей. Маленьким детям нечего показать и нечем развлечь. Раньше было не протолкнуться на площади, сейчас люди уходят, потому что там нечего делать», – написала другая женщина.

Свобода и простор улицы Гоголя

Примечательно, что интересно было только на небольших площадках, которые организовывали отдельные учреждения или коммерческие предприятия. Как передает наш корреспондент, к вечеру в Городском саду, например, самое большое количество зрителей собралось возле площадки, организованной одним из мясокомбинатов: там позаботились и о качестве звука, и о концертной программе, и о сидячих местах, и об угощении. Кроме того, проводились розыгрыши призов, бесплатная лотерея – что людям и надо.

Площадь у кинотеатра «Россия» – начало Аллеи Памяти

Конечно, можно бы объяснить такое неактивное участие в праздновании великого дня тем, что горожане уехали на дачи. Однако откуда взялась такая страсть, понять трудно. В прошлые годы, во всяком случае, невзирая на дождливую погоду, курганцы предпочитали гулять по улицам родного города и отмечать День Победы вместе.

К чести сказать, смазанные ощущения от праздника сумели исправить залпы салюта. Он по местным меркам был действительно хорош и зрелищен. К тому же, никто на ноги не наступал. Людей-то мало.

Курган, Марианна Шведова

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