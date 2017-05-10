В Кургане под мостом найдено тело мужчины

Публикации за 10.05.17

В Кургане начата проверка по факту обнаружения в реке Тобол у Малочаусовского моста тела мужчины. Труп был обнаружен сегодня утром, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Как отмечает источник, на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Следственными органами начата доследственная проверка.

В настоящее время в рамках проверки следователем следственного отдела по Кургану проводятся мероприятия по установлению личности мужчины, а также обстоятельств его смерти, осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

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