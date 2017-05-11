NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.05.17

В Кургане пройдет «Неделя предпринимательства»

В Кургане пройдет «Неделя предпринимательства»

С 22 по 26 мая на базе Бизнес-инкубатора Курганской области пройдет «Неделя предпринимательства». Принять участие в мероприятиях могут и действующие бизнесмены, и те, кто только решил организовать свое дело.

По информации пресс-службы главы Зауралья, рамках «Недели предпринимательства» пройдут круглые столы и тематические семинары, а также бизнес-игры среди предпринимателей.

Источник отмечает, что создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства является одной из ключевых задач регионального правительства. Так, в области действует госпрограмма по поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2017 году на ее реализацию планируется направить 92,8 млн. рублей.

Добавим, что организатором «Недели предпринимательства» выступает Департамент экономического развития Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.05.17

Пик паводка в Кургане ждут сегодня-завтра. / 22 района Зауралья завершили полевые работы. / Курганские коммунальщики заплатят 200 тысяч рублей за падение ребенка в колодец.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter