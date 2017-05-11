В Кургане пройдет «Неделя предпринимательства»

Публикации за 11.05.17

С 22 по 26 мая на базе Бизнес-инкубатора Курганской области пройдет «Неделя предпринимательства». Принять участие в мероприятиях могут и действующие бизнесмены, и те, кто только решил организовать свое дело.

По информации пресс-службы главы Зауралья, рамках «Недели предпринимательства» пройдут круглые столы и тематические семинары, а также бизнес-игры среди предпринимателей.

Источник отмечает, что создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства является одной из ключевых задач регионального правительства. Так, в области действует госпрограмма по поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2017 году на ее реализацию планируется направить 92,8 млн. рублей.

Добавим, что организатором «Недели предпринимательства» выступает Департамент экономического развития Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.05.17

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