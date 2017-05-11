В Кургане в очередном ДТП с участием ПАЗа пострадали пять человек

Публикации за 11.05.17

Накануне в Кургане произошло очередное ДТП с участием маршрутного автобуса марки ПАЗ. Жители города уже не иронизируют, говоря о «проклятии ПАЗиков», а только сочувственно кивают головами. В этом случае, как и во многих последних, вина лежит не на водители автобуса.

Как передает корреспондент NDNews, авария произошла около 13.00 на перекрёстке улиц Карбышева и Салавата Юлаева. Здесь столкнулись Форд и ПАЗ, двигавшийся по маршруту №363. Удар был такой силы, что автобус перевернулся. В этот момент в салоне находились пассажиры.

Пока известно, что Форд ехал по Карбышева со стороны улицы Чернореченская. Столкновение с автобусом произошло в тот момент, когда водитель иномарки проезжал перекресток на красный свет.

Добавим, что в результате аварии пострадали пять человек: водитель Форда, кондуктор и три пассажира автобуса. Все они в больнице.

Курган, Марианна Шведова

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