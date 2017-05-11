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Курган

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Публикации за 11.05.17

22 района Зауралья завершили полевые работы

22 района Зауралья завершили полевые работы

В Курганской области по состоянию на 10 мая засеяно почти 67 тысяч гектаров. В целом же в планах к концу посевной засеять зерновые культуры на площади более одного миллиона гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

По данным источника, наиболее интенсивно на сегодняшний день посевная идет в Каргапольском, Далматовском, Целинном, Шадринском, Шатровском и Щучанском районах.

На сегодняшний день проведено закрытие влаги на полях на площади более 790 тысяч гектаров – это 104% к плану и больше, чем в прошлом году в этот же период. Полностью весенние полевые работы завершили 22 района Курганской области.

Источник отмечает, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил задачу провести посевную кампанию вовремя, а также увеличить площадь обрабатываемой пашни и повысить кондиционность семян.

Курган, Марианна Шведова

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