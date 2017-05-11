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Курган

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Публикации за 11.05.17

Пик паводка в Кургане ждут сегодня-завтра

Пик паводка в Кургане ждут сегодня-завтра

Пода в Тоболе у Кургана продолжает пребывать, но рост с каждым днем все менее интенсивный. Сегодня, например, он составил 4 см, уровень воды – 635 см над нулем поста. Накануне в администрации города вновь обсудили тему паводка.

Как сообщила начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова, вода из села Звериноголовское, прихода которой ждали в течение десяти дней, практически вся разошлась по пойме реки. Скорость подъема воды в ежесуточном режиме снижается.

Однако в районе Нижней Утятки вода все же вышла на дорогу, но, несмотря на это, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Что касается Малочаусовского моста, где проезд автомобилей был ограничен с 8 мая, в воде оказался только перешеек перед мостом со стороны города. Однако до захода воды на водную переправу, по данным специалистов, остается 5 – 10 сантиметров с обеих сторон. В связи с этим перед мостом установлены посты ГИБДД, контролирующие дорожную ситуацию.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, начальник Управления по делам ГО и ЧС Аркадик Галустов подчеркнул, что с 1 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало ни одного обращения от жителей, которым необходима была помощь в преддверии прихода «большой воды».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.05.17

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